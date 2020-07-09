Коронавирус Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно

2020-07-09 11:42 120

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 810 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели еще 665 человек, сообщает СНБО.

Всего с начала пандемии в стране заразились 51 224 человек, из них 23 784 выздоровели, 1327- погибли . Больше всего инфицированных выявили во Львовской области, Киеве, Закарпатской и Ровенской областях.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 2021 случай

Волынская область - 2875 случаев

Днепропетровская область - 1130 случаев

Донецкая область - 749 случаев *

Житомирская область - 1500 случаев

Закарпатская область - 3622 случая

Запорожская область - 605 случаев

Ивано-Франковская область - 2857 случаев

Кировоградская область - 669 случаев

г. Киев - 5872 случая

Киевская область - 2895 случаев

Львовская область - 6681 случай

Луганская область - 90 случаев *

Николаевская область - 465 случаев

Одесская область - 2052 случая

Полтавская область - 327 случаев

Ровенская область - 4380 случаев

Сумская область - 328 случаев

Тернопольская область - 2153 случая

Харьковская область - 2521 случай

Херсонская область - 201 случай

Хмельницкая область - 865 случаев

Черновицкая область - 5074 случая

Черкасская область - 707 случаев

Черниговская область - 585 случаев

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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