Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно
2020-07-09 11:42 120
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 810 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели еще 665 человек, сообщает СНБО.
Всего с начала пандемии в стране заразились 51 224 человек, из них 23 784 выздоровели, 1327- погибли . Больше всего инфицированных выявили во Львовской области, Киеве, Закарпатской и Ровенской областях.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 2021 случай
- Волынская область - 2875 случаев
- Днепропетровская область - 1130 случаев
- Донецкая область - 749 случаев*
- Житомирская область - 1500 случаев
- Закарпатская область - 3622 случая
- Запорожская область - 605 случаев
- Ивано-Франковская область - 2857 случаев
- Кировоградская область - 669 случаев
- г. Киев - 5872 случая
- Киевская область - 2895 случаев
- Львовская область - 6681 случай
- Луганская область - 90 случаев*
- Николаевская область - 465 случаев
- Одесская область - 2052 случая
- Полтавская область - 327 случаев
- Ровенская область - 4380 случаев
- Сумская область - 328 случаев
- Тернопольская область - 2153 случая
- Харьковская область - 2521 случай
- Херсонская область - 201 случай
- Хмельницкая область - 865 случаев
- Черновицкая область - 5074 случая
- Черкасская область - 707 случаев
- Черниговская область - 585 случаев
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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