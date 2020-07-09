Коронавирус Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно

2020-07-09 11:42 120
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 810 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели еще 665 человек, сообщает СНБО.

Всего с начала пандемии в стране заразились 51 224 человек, из них 23 784 выздоровели, 1327- погибли . Больше всего инфицированных выявили во Львовской области, Киеве, Закарпатской и Ровенской областях.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 2021 случай
  • Волынская область - 2875 случаев
  • Днепропетровская область - 1130 случаев
  • Донецкая область - 749 случаев
  • Житомирская область - 1500 случаев
  • Закарпатская область - 3622 случая
  • Запорожская область - 605 случаев
  • Ивано-Франковская область - 2857 случаев
  • Кировоградская область - 669 случаев
  • г. Киев - 5872 случая
  • Киевская область - 2895 случаев
  • Львовская область - 6681 случай
  • Луганская область - 90 случаев
  • Николаевская область - 465 случаев
  • Одесская область - 2052 случая
  • Полтавская область - 327 случаев
  • Ровенская область - 4380 случаев
  • Сумская область - 328 случаев
  • Тернопольская область - 2153 случая
  • Харьковская область - 2521 случай
  • Херсонская область - 201 случай
  • Хмельницкая область - 865 случаев
  • Черновицкая область - 5074 случая
  • Черкасская область - 707 случаев
  • Черниговская область - 585 случаев

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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