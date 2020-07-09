Коронавирус Найден простой способ избежать самоизоляции при возвращении в Украину

2020-07-10 09:12 186
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Чтобы досрочно завершить самоизоляцию, приезжим в Украину из стран "красной зоны" нужно получить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, заявил глава МОЗ Максим Степанов

После получения в аккредитованной лаборатории Центра общественного здоровья отрицательного ПЦР-теста, граждане будут автоматически исключены из приложения Действуй дома.

"Человек, который приезжает из стран "красной зоны" должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение Действуй дома. Но он может пройти ПЦР-тестирование в частной лаборатории. Важно чтобы эта лаборатория была аккредитована ЦОЗ. В случае отрицательного теста, лаборатория сообщает ЦОЗ, автоматически сообщается администрирование приложения, и вы получаете сообщение в приложении и исключаетесь из списка. Важно, чтобы был указан действующий номер телефона", - сказал Степанов.

При этом полный список аккредитованных лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест, можно найти на сайте Центра общественного здоровья.

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Коронавирус

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