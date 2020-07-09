Коронавирус В Украине вводят электронные больничные: как это будет работать

2020-07-09 18:30 57
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В Министерстве здравоохранения Украины анонсировали внедрение электронных больничных уже в конце 2020 - начале 2021 года.

Об этом говориться в сообщении на Facebook-странице Минздрава, опубликованном по итогам брифинга в четверг, 9 июля.

Как сказано в сообщении, в Украине планируется постепенный отход от бумажной формы медицинских справок.

"Первыми будут переведены в электронную форму заключения о временной нетрудоспособности (больничные) и свидетельства о рождении. Такие документы будут создаваться врачом на основании медицинских данных через электронный кабинет. Это будет унифицирована система", - сказано в сообщении.

Внедрение электронных больничных будут проводить в два этапа. Сначала начнет работу упрощенная система - врачи смогут вносить информацию о временной нетрудоспособности пациента на сайте Пенсионного фонда Украины. В дальнейшем данные будут передаваться соответствующим службам.

Упрощенная система должна быть интегрирована уже до конца этого лета, для этого Минздрав до 10 июля принимает от медицинских учреждений заявки для ее тестирования.

"Второй этап внедрения электронных больничных - это полноценная система. Планируется, что она будет введена в конце 2020 - начале 2021 года", - сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.

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