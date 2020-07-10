Политика В СНБО признали, что Минские договоренности утратили свою эффективность

2020-07-10 13:45 213

Минские договоренности утратили свою эффективность, поскольку произошло много изменений со времени их подписания, включая людей, ответственных за документ.

"С того периода времени, когда они подписывались, и сейчас − это уже совсем другая ситуация. <...> Там подписи тех людей, которые были под минскими соглашениями, на то время и то, что есть сегодня, это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят", − заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире прлограммы Право на власть.

Он также выразил недоумение, почему Россия вмешивается в дела Украины, в частности, в вопросе внесения изменений в Конституцию.

"Я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: "Меняйте свою Конституцию", − отметил глава СНБО.

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