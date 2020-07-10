Коронавирус Covid-19 в Украине: за минувшие сутки выздоровело больше граждан чем заразилось

2020-07-10 11:15 333

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. 10 июля зафиксировано уже 52 043 случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 819 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1345 человек, из них 18 – за последние сутки. Однако 24 800 (за сутки +1016) пациентов уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Больше всего случаев заражения сегодня зафиксировано в г. Киеве - 118, Закарпатской области - 112 и во Львовской обл. - 82 случая.

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