Коронавирус Минздрав обнародовал список областей, где можно ослаблять карантин

2020-07-10 15:28 96
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По состоянию на данное время семь областей в Украине остаются неготовыми к ослаблению карантина из-за несоответствия требованиям Минздрава.

Как сообщили в МОЗ, по сравнению с прошлыми сутками из списка исключили Ивано-Франковскую область.

К ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Среди них Донецкая и Черниговская области проводят недостаточное количество тестирований на коронавирус. В Тернопольской - превышен показатель динамики. Проценту выявления не соответствуют четыре регионов - Волынская, Закарпатская, Ровенская и Харьковская области. На Закарпатье также загружено более 50% больничных кроватей.

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%

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