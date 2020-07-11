Экономика Доллар по 30: эксперт спрогнозировал цены на бензин

2020-07-11 10:30 450
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Эксперт объяснил, как скачок курса отразится на стоимости топлива

В случае повышения курса до 30 грн./дол., стоимость литра топлива на украинских автозаправочных станциях может вырасти на 3 гривны.

Об этом на своей Facebook-странице написал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление, что бизнес в Украине потерял миллионы, а множество предприятий прекратили работу по причине того, что курс гривны к доллару ниже 27 грн./дол., а в госбюджете он установлен на уровне 30 грн./дол.

Куюн считает, что скачок курса до 30 грн./дол. является "страшным сном для топливного рынка" и приведет к подорожанию топлива на 2,5-3 грн. Он отметил, что повышению стоимости горючего также поспособствует рост цен на нефть.

Эксперт добавил, что увеличение цен на импорт негативно отразится на программе "Большое строительство", подразумевающей прокладку и капитальный ремонт дорог и объектов инфраструктуры.

По его мнению, подорожание битума на 10% из-за повышения курса доллара станет причиной срыва его поставок или к изменению цен.

"И это только битум, а там же и куча техники в лизингах-кредитах и так далее", — подчеркнул эксперт.

При этом Куюн написал, что произойдет и повышение суммы акцизов на нефтепродукцию, установленных в евровалюте. По его прогнозам, благодаря этому увеличатся поступления гривны в Дорожный фонд.

Напомним, Владимир Зеленский сказал, что бизнес страдал из-за завышения курса гривны по инициативе Нацбанка, который возглавлял Яков Смолий.

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