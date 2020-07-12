В Украине менее 700 новых случаев COVID-19
2020-07-12 10:00 90
За сутки выздоровели 457 украинцев. С начала пандемии излечились свыше 26 тысяч пациентов.
За минувшие сутки в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя в субботу. Общее число инфицированных достигло 53 521, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 июля.
Также за 24 часа выздоровели 457 человек. С начала пандемии излечились свыше 26 тысяч пациентов.
При этом скончались за сутки 11 украинцев. Общее число жертв пандемии достигло 1 383.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
- Винницкая область - 2097 (+16)
- Волынская область - 3042 (+55)
- Днепропетровская область - 1144 (+4)
- Донецкая область - 759 (1)
- Житомирская область - 1532 (11)
- Закарпатская область - 3909 (+67)
- Запорожская область - 621 (+9)
- Ивано-Франковская область - 3029 (+58)
- Кировоградская область - 673 (+3)
- Киев - 6182 (+67)
- Киевская область - 3026 (+40)
- Львовская область - 7003 (+121)
- Луганская область - 93 (0)
- Николаевская область - 481 (+4)
- Одесская область - 2174 (+33)
- Полтавская область - 331 (0)
- Ровенская область - 4598 (+78)
- Сумская область - 340 (+3)
- Тернопольская область - 2231 (+14)
- Харьковская область - 2649 (+28)
- Херсонская область - 204 (0)
- Хмельницкая область - 908 (20)
- Черновицкая область - 5140 (+23)
- Черкасская область - 748 (10)
- Черниговская область - 607 (+13
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