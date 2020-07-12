Коронавирус В Украине менее 700 новых случаев COVID-19

2020-07-12 10:00 90
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За сутки выздоровели 457 украинцев. С начала пандемии излечились свыше 26 тысяч пациентов.

За минувшие сутки в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя в субботу. Общее число инфицированных достигло 53 521, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 июля.

Также за 24 часа выздоровели 457 человек. С начала пандемии излечились свыше 26 тысяч пациентов.

При этом скончались за сутки 11 украинцев. Общее число жертв пандемии достигло 1 383.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2097 (+16)
  • Волынская область - 3042 (+55)
  • Днепропетровская область - 1144 (+4)
  • Донецкая область - 759 (1)
  • Житомирская область - 1532 (11)
  • Закарпатская область - 3909 (+67)
  • Запорожская область - 621 (+9)
  • Ивано-Франковская область - 3029 (+58)
  • Кировоградская область - 673 (+3)
  • Киев - 6182 (+67)
  • Киевская область - 3026 (+40)
  • Львовская область - 7003 (+121)
  • Луганская область - 93 (0)
  • Николаевская область - 481 (+4)
  • Одесская область - 2174 (+33)
  • Полтавская область - 331 (0)
  • Ровенская область - 4598 (+78)
  • Сумская область - 340 (+3)
  • Тернопольская область - 2231 (+14)
  • Харьковская область - 2649 (+28)
  • Херсонская область - 204 (0)
  • Хмельницкая область - 908 (20)
  • Черновицкая область - 5140 (+23)
  • Черкасская область - 748 (10)
  • Черниговская область - 607 (+13

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