Политика Вопреки обещаниям министра в Украине решили повысить цены на электричество

2020-07-12 10:30 591
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С 1 августа в Украине поднимутся тарифы на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго". Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, что всего несколькими днями ранее глава украинского Минэнерго Ольга Буславец в очередной раз уверяла: цены на электричество в Украине менять не намерены. Как бы не так! "С 1 августа 2020 года тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт.ч; тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн /МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость)", - заявили в НКРЭКУ.

 Инстанция утверждает, что была вынуждена пойти на такой шаг. "НКРЭКП осознает, что такой уровень тарифа на услуги по передаче электрической энергии является обременительным для потребителей и может негативно отразиться на конкурентоспособности украинской промышленности. Вместе с тем, комиссия вынуждена принять указанное решение в соответствии с требованиями законодательства Украины для обеспечения целостной, сбалансированной работы НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "НАЭК "Энергоатом", ЗАО "Укргидроэнерго" и скорейшего урегулирования проблемных вопросов в электроэнергетической сфере", - подчеркнули в ведомстве.

В Украине месячный импорт электроэнергии только в июне уменьшился в 31 раз по сравнению с январем, до 18 млн кВт-ч.

Между прочим, Буславец несколько раз говорила, что в Украинет нет никаких оснований для повышения тарифов на свет. Например, такое заявление чиновница сделала в мае.

А вот суммы в платежках за отопление и горячую воду на следующий отопительный сезон не снизятся, несмотря на обвальное падение цен на газ как в Европе, так и в Украине. Более того, предприятия теплокоммунэнерго зимой будут поставлять тепло по завышенным тарифам.

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