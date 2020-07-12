Политика В Раде приняли срочное решение, что известно: "по требованию президента..."

2020-07-12 13:00 1209

Народные депутаты готовы провести внеочередные заседания этим летом

Об этом сообщил "Слуга Народа" Александр Качура, передает "Украина 24".



По словам нардепа, такое решение было принято в связи с наличием неотложных законопроектов.

"У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое - по требованию народных депутатов", - отметил Качура.

Также он подчеркнул, что всего может состояться 5 заседаний Верховной Рады во время межсессионного периода.

Напомним, народным избранникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в межсессионный период протяженностью 45 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной зарплаты.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский думает о роспуске Рады. По словам эксперта Александра Кочеткова, причиной возможной перезагрузки парламента станет "финансово-экономическая беда, которая уже вызревает на наших глазах.

"Чисто по-человечески Зеленскому хочется на ком-то оторваться, показать, так сказать, крутизну и характер. Скептики возражают, что в случае досрочных парламентских выборов президент потеряет свое уникальное монобольшинство", - утверждает Кочетков.

Эксперт не сомневается, что Владимир Зеленский уже потерял контроль над монобольшинством в Раде и все голосуют так, "как указывают им их реальные хозяева".

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