В Раде приняли срочное решение, что известно: "по требованию президента..."

Народные депутаты готовы провести внеочередные заседания этим летом
Об этом сообщил "Слуга Народа" Александр Качура, передает "Украина 24".
По словам нардепа, такое решение было принято в связи с наличием неотложных законопроектов.
"У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое - по требованию народных депутатов", - отметил Качура.
Также он подчеркнул, что всего может состояться 5 заседаний Верховной Рады во время межсессионного периода.
Напомним, народным избранникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в межсессионный период протяженностью 45 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной зарплаты.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский думает о роспуске Рады. По словам эксперта Александра Кочеткова, причиной возможной перезагрузки парламента станет "финансово-экономическая беда, которая уже вызревает на наших глазах.
"Чисто по-человечески Зеленскому хочется на ком-то оторваться, показать, так сказать, крутизну и характер. Скептики возражают, что в случае досрочных парламентских выборов президент потеряет свое уникальное монобольшинство", - утверждает Кочетков.