Коронавирус Ученые открыли коварную особенность коронавируса - иммунитет падает за два месяца

2020-07-13 09:14 219
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Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко снижается всего за три месяца.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона,  эксперты проанализировали иммунный ответ у более чем 90 человек, инфицированных CoViD-19.

Наибольшее число специфических белков для борьбы с инфекцией вырабатывалось спустя три недели после проявления первых симптомов, 60% испытуемых были вполне защищены от повторного заболевания. Но спустя три месяца всего 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к инфекции. За это же время количество специфических антител падало в крови людей до уровня в 23 раза ниже изначального, а у некоторых испытуемых они вообще с трудом фиксировались.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах.

Если инфекция приводит к такому уровню антител, которые исчезают за два-три месяца, с вакциной, возможно, произойдет то же самое. Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно.

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