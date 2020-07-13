Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2020-07-13 10:12 210

13 июля Верховная Рада (в 14:00) соберется на внеочередное пленарное заседание. На повестке дня 13 проектов. Среди которых изменения в госбюджет и в Бюджетный кодекс. Напомним, 17 июля, III сессия Верховной Рады XIX созыва завершает свою работу.

Политики рассмотрят постановления о дате проведения местных выборов в 2020 году и о назначении именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых - докторов наук.

Также в Раде определятся по совершенствованию электронной формы документооборота в парламенте и госпошлин для авиапассажиров.

Парламент рассмотрит также вопросы связанные с коронавирусной инфекцией, жилищно-коммунальными услугами и электрической энергией.

14 июля в зале под куполом продолжат рассматривать во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. Парламент начал рассматривать этот законопроект во втором чтении 30 июня. К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение более 3 тыс. поправок уйдет несколько дней.

Также на повестке дня проект закона о безопасности и качество донорской крови и ее компонентов.

В повторном первом чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

На повестке дня и проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео - и кинопроизводства.

В среду, 15 июля, в первом чтении нардепы рассмотрят изменения в закон о госслужбе, проект относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим и относительно детенизации производства сельскохозяйственной продукции.

Для второго чтения предложен законопроект об обязанности исполнителя производить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

16 июля работа в Раде начнется с проекта постановления о календарном плане проведения четвертой сессии. Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

Также нардепы рассмотрят изменения в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий и оборонные закупки.

Пятница, 17 июля, начнется с часа вопросов к правительству.

Далее нардепы рассмотрят совершенствование порядка изменения обвинения в суде, законопроект о помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия и относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

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