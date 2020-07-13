Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2020-07-13 10:12 210
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

13 июля Верховная Рада (в 14:00) соберется на внеочередное пленарное заседание. На повестке дня 13 проектов. Среди которых изменения в госбюджет и в Бюджетный кодекс. Напомним, 17 июля, III сессия Верховной Рады  XIX созыва завершает свою работу.

Политики рассмотрят постановления о дате проведения местных выборов в 2020 году и о назначении именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых - докторов наук.

Также в Раде определятся по совершенствованию электронной формы документооборота в парламенте и госпошлин для авиапассажиров.

Парламент рассмотрит также вопросы связанные с коронавирусной инфекцией, жилищно-коммунальными услугами и электрической энергией.

14 июля в зале под куполом продолжат рассматривать во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. Парламент начал рассматривать этот законопроект во втором чтении 30 июня. К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение более 3 тыс. поправок уйдет несколько дней.

Также на повестке дня проект закона о безопасности и качество донорской крови и ее компонентов.

В повторном первом чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

На повестке дня и проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео - и кинопроизводства.

В среду, 15 июля, в первом чтении нардепы рассмотрят изменения в закон о госслужбе, проект относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим и относительно детенизации производства сельскохозяйственной продукции.

Для второго чтения предложен законопроект об обязанности исполнителя производить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

16 июля работа в Раде начнется с проекта постановления о календарном плане проведения четвертой сессии. Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

Также нардепы рассмотрят изменения в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий и оборонные закупки.

Пятница, 17 июля, начнется с часа вопросов к правительству.

Далее нардепы рассмотрят совершенствование порядка изменения обвинения в суде, законопроект о помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия и относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Раде приняли срочное решение, что известно: "по требованию президента..."

2020-07-12 13:00 4467

В Рада заговорили о внеочередном заседании для назначения нового главы НБУ

2020-07-10 10:39 1335

ТРАГЕДИЯ Пожары в Луганской области: названо точное число пострадавших в огне

2020-07-08 11:16 948

Стало известно, когда Рада назначит нового главу НБУ

2020-07-06 21:30 1392

Еще новости в разделе "Политика"

Анджей Дуда победил на выборах президента Польши - все протоколы обработаны

2020-07-13 10:41 195

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2020-07-13 10:12 210

Выборы президента в Польше: оба кандидата заявили о своей победе

2020-07-13 08:11 354

Иран назвал причину крушения Боинга МАУ

2020-07-12 13:30 1161
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Анджей Дуда победил на выборах президента Польши - все протоколы обработаны 2020-07-13 10:41 195
Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы 2020-07-13 10:12 210
Выборы президента в Польше: оба кандидата заявили о своей победе 2020-07-13 08:11 354
Иран назвал причину крушения Боинга МАУ 2020-07-12 13:30 1161

Лента

12:16 В Черновицкой области пандемия коронавируса пошла на спад
11:42 COVID-19 резко усилится. Ученые считают что первая волна еще не прошла
видео 11:15 Ляшко и Тимошенко запилили перевернутый видосик из машины
10:41 Анджей Дуда победил на выборах президента Польши - все протоколы обработаны
10:12 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы
09:38 Власти Франции решили тестировать туристов из неблагополучных стран
09:14 Ученые открыли коварную особенность коронавируса - иммунитет падает за два месяца
08:39 Facebook и Instagram провели массовое удаление фейковых аккаунтов и страниц
08:11 Выборы президента в Польше: оба кандидата заявили о своей победе
15:00 "25 тысяч гривен за год": ПФУ раскрыл новые правила выхода на пенсию, что делать со стажем