Коронавирус В Украине стало меньше госпитализаций с коронавирусом - Минздрав

2020-07-13 22:00 435
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В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением Covid-19, о чем свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю.

Источник: заявление министра здравоохранения Максима Степанова во время селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского, слова которого передает сайт президента

Детали: Премьер-министр Денис Шмигаль, со своей стороны, сообщил статистику: сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафовании заведений, которые не придерживаются карантинных ограничений. Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений питания. На них составлено 102 админпротокола.

Напомним: За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 612 человек, из них были госпитализированы 110 человек.

В целом COVID-19 обнаружили у 54 133 украинцев, из них более 26 тысяч уже преодолели болезнь.

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