Глава ВОЗ заявил, что многие страны неправильно ведут борьбу с COVID-19

Во многих странах мира борьба с COVID-19 была организована неправильно, уверены в ВОЗ.
"Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но отметил, что в каждом государстве должны "четко и своевременно информировать своих граждан и реализовывать всеобъемлющие стратегии борьбы с инфекцией".
Гебрейесус также предупредил, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, если не придерживаться базовых принципов общественного здравоохранения.
"Каждый лидер, каждое правительство и каждый человек может внести свой вклад в прерывание цепочек передачи вируса и прекращение коллективных страданий. <...> Мы все надеемся на эффективную вакцину, однако должны сфокусироваться на использовании инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, для прерывания цепочек и спасения жизней", - подчеркнул глава ВОЗ.
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