Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 14 июля - повестка дня

2020-07-14 09:40 69
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Сегодня, 14 июля Верховная Рада продолжит рассматривать во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. Парламент начал рассматривать этот законопроект во втором чтении 30 июня.

К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение более 3 тыс. поправок уйдет несколько дней.

Также на повестке дня проект закона о безопасности и качество донорской крови и ее компонентов.

В повторном первом чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

На повестке дня также проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео - и кинопроизводства.

Напомним, 17 июля, III сессия Верховной Рады  XIX созыва завершает свою работу.

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