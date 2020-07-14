Политика Китай ввел санкции против сенаторов и других политиков США

2020-07-14 15:46 249
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Китай ввел санкции против должностных лиц Соединенных Штатов, включая сенаторов Марко Рубио и Теда Круза. Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сообщила, что Пекин предпринял такой шаг в ответ на объявленные Вашингтоном на прошлой неделе ограничительные меры против КНР в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в Синьцзяне.

Среди должностных лиц США, на которых распространяются китайские санкции, числятся бывшие кандидаты в президенты сенаторы Рубио и Круз, член палаты представителей США Крис Смит, посол по особым поручениям за свободу вероисповедания Сэм Браунбэк и исполнительная комиссия Конгресса по Китаю.

"Я должна отметить, что дела Синьцзяна являются внутренними делами Китая, и США не имеют права вмешиваться", - подчеркнула Чуньин.

Она также призвала США немедленно отменить указанное решение, пригрозив дальнейший реакцией Пекина.

Ранее правительство США включило в санкционный "черный список" главу Коммунистической партии Синьцзяна Чэнь Цюаньго, членов Бюро общественной безопасности Синьцзяна и ряд других высокопоставленных представителей местной партии.

Санкции Вашингтона против китайских чиновников включают в себя замораживание всех китайских активов в США и блокировку права американцев вести бизнес с китайцами, попавшими в "черный список".

В отношении лиц, на которых наложены санкции со стороны Вашингтона, также действуют визовые ограничения, не позволяющими им и их семьям въезжать в США.

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