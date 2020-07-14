Коронавирус Число зараженных коронавирусом в Украине приблизилось к 55 тысячам

2020-07-14 11:42 264
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За минувшие сутки в Украине выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Отмечен рост числа заболевших после трех суток снижения, сообщает Минздрав. Общее число зараженных в Украине достигло 54 771. Выздоровели  с начала пандемии 27 154 украинцев. Количество жертв пандемии в стране составляет 1 412.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 2148 (+26)
  • Волынская область - 3080 (+9)
  • Днепропетровская область - 1146 (+2)
  • Донецкая область - 765 (+6)*
  • Житомирская область - 1542 (0)
  • Закарпатская область - 4055 (+67)
  • Запорожская область - 622 (0)
  • Ивано-Франковская область - 3127 (+56)
  • Кировоградская область - 674 (0)
  • Киев - 6350 (+112)
  • Киевская область - 3090 (22)
  • Львовская область - 7254 (+147)
  • Луганская область - 95 (+2)*
  • Николаевская область - 487 (+5)
  • Одесская область - 2258 (50)
  • Полтавская область - 334 (0)
  • Ровенская область - 4740 (+43)
  • Сумская область - 341 (0)
  • Тернопольская область - 2276 (+16)
  • Харьковская область - 2723 (+46)
  • Херсонская область - 204 (0)
  • Хмельницкая область - 909 (+1)
  • Черновицкая область - 5184 (+23)
  • Черкасская область - 755 (1)
  • Черниговская область - 612 (+4)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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