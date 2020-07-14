Число зараженных коронавирусом в Украине приблизилось к 55 тысячам
2020-07-14 11:42 264
За минувшие сутки в Украине выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Отмечен рост числа заболевших после трех суток снижения, сообщает Минздрав. Общее число зараженных в Украине достигло 54 771. Выздоровели с начала пандемии 27 154 украинцев. Количество жертв пандемии в стране составляет 1 412.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 2148 (+26)
- Волынская область - 3080 (+9)
- Днепропетровская область - 1146 (+2)
- Донецкая область - 765 (+6)*
- Житомирская область - 1542 (0)
- Закарпатская область - 4055 (+67)
- Запорожская область - 622 (0)
- Ивано-Франковская область - 3127 (+56)
- Кировоградская область - 674 (0)
- Киев - 6350 (+112)
- Киевская область - 3090 (22)
- Львовская область - 7254 (+147)
- Луганская область - 95 (+2)*
- Николаевская область - 487 (+5)
- Одесская область - 2258 (50)
- Полтавская область - 334 (0)
- Ровенская область - 4740 (+43)
- Сумская область - 341 (0)
- Тернопольская область - 2276 (+16)
- Харьковская область - 2723 (+46)
- Херсонская область - 204 (0)
- Хмельницкая область - 909 (+1)
- Черновицкая область - 5184 (+23)
- Черкасская область - 755 (1)
- Черниговская область - 612 (+4)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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