Коронавирус В Украине планируют продлить карантин: когда и на сколько

2020-07-14 17:00 390
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В Украине намерены продлить действие карантина, который был введен для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на источник в Минздраве.

"Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля", — сказал представитель министерства.

В МОЗ отметили, что продлены будут только показавшие эффективность карантинные меры, в частности, соблюдение соцдистанции и дезинфекция в транспорте.

Собеседник "Сегодня" рассказал, что при ухудшении в любой из областей ситуации с распространением коронавируса COVID-19 прежде всего запретят работу спортивных залов и стадионов. Он также отметил, что суммарное соотношение новых случаев заражения одной недели к другой находится на грани контролируемой ситуации.

Представитель Минздрава предполагает, что карантинные ограничения продлят до 14 августа. По его словам, пока проект постановления не разработан до конца.

Инсайдер также сказал, что Минздрав занимается подготовкой инструкций для стандартного обучения в школьных учреждениях и разработкой вариантов дистанционного обучения.

Напомним, ранее мы писали, что правительство приняло решение о введении карантинных ограничений для кафе, баров, ресторанов, столовых и развлекательных заведений.

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