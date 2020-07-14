Коронавирус В Украине резко изменилась цена "борщевого набора"

2020-07-14 21:00 222

В июне на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%, при том, что инфляция была нулевой.

Об этом сообщает Agravery.

«Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%», - отмечает агентство.

Фрукты подорожали больше всего - на 8,4%. Также поднялась цена на мясо птицы, хлеб, масло, подсолнечное масло, сметану, говядину - на 2,3-0,4%.

В то же время подешевели овощи - на 4,7%, и молоко, сахар, рис, свинина, сало - на 1,3-0,9%.

По сравнению с июнем 2019 больше всего цена поднялась на яйца - на 54,7% и фрукты - на 33,7%. А вот подешевели на 12,5% - овощи, что привело к удешевлению "борщевого набора".

Ранее сообщалось, для производителей картофеля прошлый сезон оказался чрезвычайным – они столкнулись с худшим урожаем, самым крупным импортом и наиболее высокими ценами за все годы независимости Украины.

Несмотря на разгар сезона, на украинских рынках стоимость фруктов и ягод рекордно высокая.

За 6 месяцев 2020 года цены в Украине в среднем выросли на 2,4%, однако больше всего выросла стоимость продуктов питания.

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