Коронавирус В Украине снова быстро растет число инфицированных коронавирусом

2020-07-15 13:11 222
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По состоянию на 15 июля в Украине зафиксировано 55 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 836 людей.

Общее число  летальных исходов за минувшие сутки выросло до 15 по сравнению с 14 за предыдущие сутки.

Всего с начала эпидемии от осложнений в результате коронавирусной болезни умерли 1 427 пациентов. 

При этом количество выздоровевших от COVID-19 продолжает превышать число заболевших. За минувшие сутки показатель вырос до 977 против 651 сутками ранее. Всего выздоровевших за время эпидемии насчитывается 28 131.

Число больных в активной стадии по сравнению с предыдущими сутками сократилось на 156, до 26 049 человек.

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