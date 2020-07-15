Политика США нашли общий язык с Талибаном, военные массово покидают базы в Афганистане

2020-07-16 09:43 360
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Правительство США выполняет свою часть соглашения с афганским движением "Талибан" и выводит свои войска из пяти военных баз в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает пресс-служба Министерства обороны США.

"В соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты согласились сократить свои силы в Афганистане до 8600 человек и вывести войска из пяти баз. Мы выполнили это обязательство", - говорится в сообщении.

По словам Хоффмана, в Афганистане остаются чуть более 8 тыс. американских военных, а пять баз переданы афганцам. Он также отметил, что США сохранят за собой право возможности и полномочия, которые необходимы для самозащиты, национальных интересов и защиты американских союзников.

В Пентагоне также обратили внимание на то, что все стороны должны снизить уровень насилия и приступить к межафганским переговорам, способным обеспечить мир в Афганистане.

Напомним, ранее представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт заявил, что ВС США по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против Аль-Каиды и ИГИЛ, а также оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.

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