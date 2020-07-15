Политика Стали известны все девять кандидатов на должность главы Нацбанка Украины

2020-07-16 10:14 312
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Президент Владимир Зеленский рассматривает на должность главы Национального банка девять кандидатов.

Как сообщает Liga.net, есть две группы кандидатов: те, кто, вероятно, продолжит прежнюю политику НБУ и те, кто удовлетворит запрос Банковой на смену этой политики.

В первой группе находится пять кандидатов:

Юрий Городниченко. Профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas.

Владимир Лавренчук. Экс-глава Райффайзен Банка Аваль считался одним из топ-кандидатов на должность главы НБУ еще в 2018 году.

Дмитрий Сологуб. Топ-менеджер НБУ, курирует блок монетарной политики.

Андрей Кириленко. Профессор финансов Кембриджского Университета.

Сергей Гуриев. До недавнего времени был главным экономистом ЕБРР, живет во Франции.

Ко второй группе кандидатов, готовых "сузить" независимость НБУ и смягчить монетарную политику, относят четверых претендентов:

Кирилл Шевченко. Действующий глава Укргазбанка.

Сергей Круглик. Экс-руководитель международного департамента в НБУ.

Богдан Данилишин. Действующий глава Совета НБУ и экс-министр экономики.

Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.

Напомним, 3 июля ВР поддержала отставку Якова Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию. Позднее он пояснил свое решение беспрецедентным политическим давлением.

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