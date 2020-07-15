Коронавирус В Кабмине сообщили хорошие новости для туристов

2020-07-15 21:30 582

После решения правительства украинцам не нужно проходить обсервацию или делать тест на COVID-19 по возвращению с Албании и Египта.

После изменения критериев класификации стран по опасности коронавируса украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить обсервацию или делать тест на COVID-19, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду, 15 июля.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам!", - написал он в Telegram-канале.

Как сообщалось, Кабмин повысил с 40 до 55 активных больных с COVID-19 на 100 тысяч населения показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Стоит отметить, что после решения Кабмина в "зеленую зону" должны теперь попасть также Пакистан, Чехия, Болгария, Есватини (Свазиленд), Сальвадор, Гвинея-Бисау и Бангладеш.

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