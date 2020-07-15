Коронавирус Украина меняет критерий стран "красной зоны"

2020-07-15 17:00 321

Теперь с существенным распространением вируса считается государство, у которого число активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 тысяч населения.

Правительство увеличило показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с сильным распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, сообщает РБК-Украина в среду, 15 июля.

Теперь с существенным распространением вируса считается государство, у которого число активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 тысяч населения.

"У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране было соответственно заболеваемость активных больных 37 на 100 тысяч населения. Сейчас составляет 62. Таким образом, мы приводим в соответствие", – заявил на заседании правительства глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав включил новые страны в так называемый список "красной зоны" по заболеваемости коронавирусом. Теперь в него входят 62 государства.

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