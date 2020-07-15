Экономика Курс доллара и евро: на чем сегодня заработают спекулянты

2020-07-15 16:30 273

В среду валютный рынок Украины продолжит находиться в несколько подвешенном состоянии и останется очень восприимчивым к новостям.

Во-первых - среди финансистов опять пошли слухи о скором представлении нового главы Нацбанка. Об этом периодически говорят чиновники Офиса Президента и сам Гарант. Якобы все станет известным не позднее ближайшей пятницы. Список претендентов постепенно сокращается, но по нашим данным переговоры с потенциальными кандидатами все еще не завершены. Интрига вокруг поста главного банкира страны поддерживает определенную неопределенность на валютном рынке и делает поведение его участников достаточно непредсказуемым. Это работает против гривны.

Во-вторых - прошедший вчера аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, как и прогнозировал «Минфин» - прошел достаточно вяло по гривневым бумагам и очень активно по валютным. Чиновники продали облигаций на сумму 8,3 млрд гривен в эквиваленте, из которых непосредственно в гривне только на 10,5 млн с доходностью от 7 до 10% годовых. Остальное - в долларах на общую сумму $306,3 млн под 3,5% годовых.

Сегодня - день расчетов по этим бумагам и от того, за счет каких средств пройдет оплата за валютные облигации - будет зависеть поведение межбанка.

Если напрямую в валюте - то это не особо отразится на котировках на торгах, но если часть клиентов (в том числе и нерезидентов) решит сначала проконвертировать свою гривну в доллары и за счет этого провести покупку валютных облигаций - спрос на валюту на межбанке быстро вырастет. И это увеличит давление на гривну.

В-третьих - хозяйственная деятельность компаний и предстоящие скоро бюджетные платежи. Тут особо пока ничего не меняется. Наблюдается дефицит гривны у местных клиентов для финансирования своей текущей деятельности, что заставляет экспортеров активно продавать валютную выручку и сокращает возможности ее покупки у импортеров. Это работает в пользу нацвалюты.

Кроме этого, приближение дней бюджетных проплат у компаний с учетом предстоящих выходных заставляет крупных клиентов постепенно накапливать гривну под такие налоговые расчеты. Это также играет на укрепление позиций гривны.

В-четвертых - как мы и предупреждали - на международных рынках не все спокойно. С учетом встречи стран ОПЕК+ , саммита лидеров стран ЕС о пакете помощи на 750 млрд евро и предстоящего решения по ставке ЕЦБ - начались валютные ралли по паре евро/доллар, что опосредованно отразится на курсе евровалюты относительно гривны в ближайшее время. На момент написания статьи - евро уверенно пробил психологический порог в 1,14 доллара и спекулятивная активность по данной паре находится на пике .

На украинском межбанке сегодня спекулятивные попытки раскачать курс на предстоящих до пятницы новостях о кандидатуре нового главы НБУ только усилятся, а скачки котировок пары евро/доллар на международных рынках позволят украинским спекулянтам зарабатывать и на колебаниях евро.

При наличии избытка предложения доллара на торгах - НБУ выйдет с интервенцией по его выкупу. Но особого избытка валюты на межбанке «Минфин» сегодня не прогнозирует. Рынок останется полностью зависим от действий и курсовых задач крупнейших игроков.

Котировки межбанка по прогнозу «Минфина» на 15 июля будут находиться в пределах: доллар - коридор 26,95 - 27,25 гривен,евро - коридор 30,61 - 31,15 гривен.Объем операций на торгах по нашим расчетам будет находиться в пределах до $ 260 млн при совершении до 620 сделок.

На международном рынке валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся и кросс-курс пары этой пары будет находиться в широком коридоре от 1,1345 до 1,1430 доллара за евро.

А курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах:

Доллар - коридор котировок покупок и продаж 26,85 - 27,30 гривен

Евро - коридор котировок покупок и продаж 30,25 -31,15 гривен.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире