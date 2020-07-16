Коронавирус Евросоюз отреагировал на расстрел военного медика на Донбассе

2020-07-16 10:39 345

Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за убийство военного медика в зоне ООС.

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, являются нарушением Минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права", - сообщается на странице представительства Евросоюза в Украине в Twitter.

В Союзе подчеркнули, что все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, 13 июля в Донецкой области в результате обстрела погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца. Еще два бойца получили ранения. На всех были белые каски с опознавательными знаками.

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