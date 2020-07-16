Коронавирус Евросоюз отреагировал на расстрел военного медика на Донбассе

2020-07-16 10:39 345
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за убийство военного медика в зоне ООС. 

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, являются нарушением Минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права", -  сообщается на странице представительства Евросоюза в Украине в Twitter.

В Союзе подчеркнули, что все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, 13 июля в Донецкой области в результате обстрела погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца. Еще два бойца получили ранения. На всех были белые каски с опознавательными знаками.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит за день до закрытия сессии

2020-07-16 08:38 351

В Украине смещаются климатические зоны: что это значит и чем грозит

2020-07-15 20:30 981

Стало известно, какие регионы лидируют по карантинным выплатам

2020-07-15 18:30 906

Протесты в столице Болгарии переросли в масштабные столкновения с полицией

2020-07-15 14:45 978

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Число зараженных в Украине достигло 56 455 - самые опасные регионы

2020-07-16 12:43 204

КАРТА В Киеве снова выявили более сотни новых случаев инфицирования коронавирусом

2020-07-16 11:42 234

Евросоюз отреагировал на расстрел военного медика на Донбассе

2020-07-16 10:39 345

В Крыму изменили правила въезда для украинцев в период карантина

2020-07-15 22:00 900
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Число зараженных в Украине достигло 56 455 - самые опасные регионы 2020-07-16 12:43 204
КАРТА В Киеве снова выявили более сотни новых случаев инфицирования коронавирусом 2020-07-16 11:42 234
Евросоюз отреагировал на расстрел военного медика на Донбассе 2020-07-16 10:39 345
В Крыму изменили правила въезда для украинцев в период карантина 2020-07-15 22:00 900

Лента

фото 14:15 Верховная Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета
13:39 Порту в 29-й раз выиграл чемпионат Португалии, на этот раз досрочно
13:14 Болгария начала принимать украинских туристов без теста ПЦР и карантина
12:43 Число зараженных в Украине достигло 56 455 - самые опасные регионы
12:16 Обострение на границе Азербайджана и Армении, много погибших
КАРТА 11:42 В Киеве снова выявили более сотни новых случаев инфицирования коронавирусом
11:17 Рада назначила главой Нацбанка Кирилла Шевченко, которого предложил Зеленский
10:39 Евросоюз отреагировал на расстрел военного медика на Донбассе
10:14 Стали известны все девять кандидатов на должность главы Нацбанка Украины
09:43 США нашли общий язык с Талибаном, военные массово покидают базы в Афганистане