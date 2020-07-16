Владимир Зеленский подал в Верховную Раду постановление о назначении главой Национального банка Кирилла Шевченко. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал фотографию повестки дня внеочередного заседания комитета по вопросам финансов 16 июля, где первым пунктом стоит проект постановления о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.
Кроме того, проект постановления появился на сайте Верховной Рады.
Кирилл Шевченко - руководитель Укргазбанка. Его фамилия называлась в числе вероятных кандидатов на пост главы НБУ после отставки предыдущего руководителя Якова Смолия.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире