Коронавирус Как будут учиться украинские школьники - что изменится с 1 сентября 2020 года

2020-07-17 08:28 405
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В Министерствах здравоохранения и образования надеются, что 1 сентября школьники смогут вернуться за парты.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов эфире украинского ТВ, ведомства разрабатывают специальные положения, регулирующие работу учреждений с соблюдением всех карантинных требований.

"Сейчас мы вместе с Минобразования разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели необходимо, чтобы мы уже их выдали и обнародовали. По крайней мере такие сроки мы для себя поставили. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу. Конечно, начало учебного процесса будет отличаться от того, что было год назад", – сказал он.

Степанов отметил, что правила будут касаться как учеников, так и учителей.

"Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги во время того, как дети и работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены", –подчеркнул Степанов.

Он также отметил, что будут четко прописано, как будут учиться дети и при каких условиях при необходимости в условиях адаптивного карантина может быть переход на дистанционную форму обучения.

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