Число зараженных в Украине достигло 56 455 - самые опасные регионы
2020-07-16 12:43 207
За минувшие сутки в Украине выявили 848 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщает Минздрав, больше всего новых случаев выявили во Львовской области (197), Киеве (116) и Ровенской области (70). Общее число зараженных в Украине достигло 56 455. При этом за сутки выздоровели 800 человек – всего 27 154 с начала пандемии.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 2221 (27)
- Волынская область - 3147 (+30)
- Днепропетровская область - 1163 (8)
- Донецкая область - 776 (+9)*
- Житомирская область - 1569 (19)
- Закарпатская область - 4166 (+54)
- Запорожская область - 642 (11)
- Ивано-Франковская область - 3242 (+64)
- Кировоградская область - 675 (+1)
- Киев - 6613 (+116)
- Киевская область - 3144 (+16)
- Львовская область - 7622 (+197)
- Луганская область - 98 (1)*
- Николаевская область - 498 (+4)
- Одесская область - 2375 (+61)
- Полтавская область - 343 (+6)
- Ровенская область - 4852 (+70)
- Сумская область - 348 (+2)
- Тернопольская область - 2337 (45)
- Харьковская область - 2845 (+58)
- Херсонская область - 206 (+1)
- Хмельницкая область - 930 (8)
- Черновицкая область - 5232 (24)
- Черкасская область - 783 (+12)
- Черниговская область - 628 (+4)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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