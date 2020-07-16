Коронавирус Число зараженных в Украине достигло 56 455 - самые опасные регионы

2020-07-16 12:43 207
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За минувшие сутки в Украине выявили 848 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщает Минздрав, больше всего новых случаев выявили во Львовской области (197), Киеве (116) и Ровенской области (70). Общее число зараженных в Украине достигло 56 455. При этом за сутки выздоровели 800 человек – всего 27 154 с начала пандемии. 

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 2221 (27)
  • Волынская область - 3147 (+30)
  • Днепропетровская область - 1163 (8)
  • Донецкая область - 776 (+9)*
  • Житомирская область - 1569 (19)
  • Закарпатская область - 4166 (+54)
  • Запорожская область - 642 (11)
  • Ивано-Франковская область - 3242 (+64)
  • Кировоградская область - 675 (+1)
  • Киев - 6613 (+116)
  • Киевская область - 3144 (+16)
  • Львовская область - 7622 (+197)
  • Луганская область - 98 (1)*
  • Николаевская область - 498 (+4)
  • Одесская область - 2375 (+61)
  • Полтавская область - 343 (+6)
  • Ровенская область - 4852 (+70)
  • Сумская область - 348 (+2)
  • Тернопольская область - 2337 (45)
  • Харьковская область - 2845 (+58)
  • Херсонская область - 206 (+1)
  • Хмельницкая область - 930 (8)
  • Черновицкая область - 5232 (24)
  • Черкасская область - 783 (+12)
  • Черниговская область - 628 (+4)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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