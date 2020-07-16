Коронавирус Число зараженных в Украине достигло 56 455 - самые опасные регионы

2020-07-16 12:43 207

За минувшие сутки в Украине выявили 848 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщает Минздрав, больше всего новых случаев выявили во Львовской области (197), Киеве (116) и Ровенской области (70). Общее число зараженных в Украине достигло 56 455. При этом за сутки выздоровели 800 человек – всего 27 154 с начала пандемии.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 2221 (27)

Волынская область - 3147 (+30)

Днепропетровская область - 1163 (8)

Донецкая область - 776 (+9)*

Житомирская область - 1569 (19)

Закарпатская область - 4166 (+54)

Запорожская область - 642 (11)

Ивано-Франковская область - 3242 (+64)

Кировоградская область - 675 (+1)

Киев - 6613 (+116)

Киевская область - 3144 (+16)

Львовская область - 7622 (+197)

Луганская область - 98 (1)*

Николаевская область - 498 (+4)

Одесская область - 2375 (+61)

Полтавская область - 343 (+6)

Ровенская область - 4852 (+70)

Сумская область - 348 (+2)

Тернопольская область - 2337 (45)

Харьковская область - 2845 (+58)

Херсонская область - 206 (+1)

Хмельницкая область - 930 (8)

Черновицкая область - 5232 (24 )

Черкасская область - 783 (+12)

Черниговская область - 628 (+4)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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