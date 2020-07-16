Политика Рада назначила главой Нацбанка Кирилла Шевченко, которого предложил Зеленский

2020-07-16 11:17 276

Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины. "За" соответствующее постановление № 3857 проголосовали 332 нардепа. Его кандидатуру внес президент Владимир Зеленский.

"В соответствии с пунктом 18 ч. 1 статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Назначить Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность председателя Национального банка Украины", - говорится в тексте проекта постановления.

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года. В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета по квалификации "экономист".

С августа 1994 года по март 1995 года он работал на различных постах в ЗАО "Украинский Кредитный Банк". Шевченко также успел поработать в "Авале" (в том числе, ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела). С октября 1995 года по декабрь 2006 года работал в банке "Финансы и кредит". "Дослужился" до поста первого заместителя главы правления банка. С декабря 2006 года по май 2009 года возглавлял правление Государственного ипотечного учреждения.

С мая 2009 года по сентябрь 2009 года был советником премьер-министра Украины. С сентября 2009 года по апрель 2010 года - занимал пост замглавы правления "Укргазбанка". С 26 декабря 2014 года - и.о. главы правления "Укргазбанка". С 28 мая 2015 года - председатель правления "Укргазбанка" без приставки и.о.

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