Коронавирус Рада создала в Кабмине новое министерство и назначила министра

2020-07-16 15:12 285
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Верховная Рада сегодня поддержала предложение правительства о создании министерства по развитию промышленности и оборонного комплекса и назначила Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Такое предложение поддержали 250 нардепов.

Напомним, Кабмин внес кандидатуру Уруского 10 июля, но потом постановление отозвал. 14 июля оно было подано повторно.

Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.

Руководил подразделениями аппарата СНБО, секретариата Кабмина.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина - компания Boeing.

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2020-07-16 15:12 285
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