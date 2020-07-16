Коронавирус В ВОЗ назвали причины роста коронавируса в Украине

2020-07-16 16:30 282

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине растут из-за увеличения тестирования и несоблюдения гражданами карантина, считают в ВОЗ.

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт считает, что заболеваемость коронавирусом в Украине растет из-за двух причин, пишет РБК-Украина в четверг, 16 июля.

Первой причиной он назвал увеличение тестирования на коронавирус. Если три месяца назад это была тысяча тестов, то сегодня можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов.

"В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслабленными", - отметил Хабихт.

Из-за этого люди не придерживаются социальной дистанции - это составляет определенные риски.

"Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", - добавил он.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 848 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране 56 455 инфицированных, 28 931 из них выздоровели, 1445 - умерли.

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