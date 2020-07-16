Коронавирус В Минфине заявили, что из коронавирусного фонда потратили почти все деньги

2020-07-16 18:30 144

Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19 в Украине, размер которого составляет 64,7 миллиарда гривен, уже почти исчерпан. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Радио Свобода.

По словам главы Минфина, средства в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.

"Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали", - заявил Марченко.

Также он подчеркнул, что на Фонд социального страхования пошло около 9 млрд гривен, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на покупку средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.

Вместе с тем министр финансов заявил, что государственный бюджет по состоянию на 1 июля недополучил 37 млрд гривен плановых доходов.

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