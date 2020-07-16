Экономика В Минфине дали прогноз по курсу доллара до конца года

2020-07-16 19:00 180
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Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что курс доллара в Украине к концу года останется стабильным, пишет Радио Свобода.

"Есть все основания считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится", - отметил глава Минфина.

Также Марченко подчеркнул, что в настоящее время курс стабилен, однако наблюдаеются незначительные колебания, что является сезонным фактором.

Кроме того он добавил, что из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс временно выровнялся. Это означает отсутствие давления со стороны импорта.

По словам Марченко, Украина получила от МВФ 2,1 млрд долларов, 500 млн евро от ЕС и ожидается 350 млн долларов от Всемирного банка.

"Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты", - напомнил министр.

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