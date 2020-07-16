Политика Миллионные состояния, не собственная земля, жилье и авто: что задекларировал новый глава НБУ

2020-07-16 21:00 321

Новоназначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год, где указал миллионные доходы от работы в "Укргазбанке", сколько у него денег на счетах и какое жилье имеет банкир. Декларация главного банкира Украины сегодня обнародована на сайте НАПК.

Согласно документу, Кирилл Шевченко по месту жительства зарегистрирован в квартире площадью 72 кв. м в Киеве стоимостью около 11,5 тыс. грн. Владельцем этой недвижимости указана Валентина Алипова. Новоизбранный председатель НБУ указал, что вместе с женой Юлией Шевченко безвозмездно проживает в другом домовладении в Киеве площадью 280,2 кв. м стоимостью 963 тыс. грн. Эта недвижимость также принадлежит Валентине Алиповой. При этом супруги Шевченко имеют общую собственность - квартиру в Киеве площадью 304,6 кв. м и стоимостью 3,5 млн грн.

Кроме жилья, Кирилл Шевченко с женой безвозмездно пользуются земельными участками площадью 2500 кв. м и 308 кв. м, расположенных в Киево-Святошинском районе Киева. Их стоимость более 287,5 тыс. грн и почти 35,5 тыс. грн соответственно, а принадлежит земля опять-таки Валентине Алиповой. В собственности жены главы НБУ есть земельный участок, расположенный возле Феодосии в настоящее время оккупированном Крыму площадью 1200 кв. м и декларационной стоимостью 61,2 тыс. грн.

До своего назначения на пост главы НБУ Кирилл Шевченко в должности председателя правления "Укргазбанка" за 2019 год заработал 14,5 млн грн. Его жена, работая в ООО "Страховая компания Универсальный Полис", задекларировала 89 тыс. грн зарплаты за прошлый год.

В 2019 году Шевченко получил 13,3 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, а также задекларировал 214,2 тыс. грн "дополнительного блага" от "Укргазбанка", 173,4 тыс. грн и 400 грн профсоюзных выплат от этого же банка, и подарок в неденежной форме от банка на 1357 грн. Дополнительные доходы Кирилла Шевченко - 426 тыс. грн процентов, полученных в "Укргазбанке", а также страховые выплаты от ПАО "Страховая компания АСКО-Донбасс Северный" на сумму около 31,5 тыс. грн и выплата в около 8 тыс. грн от ООО "Проспектс Украина".

В качестве денежных активов банкир имеет 21 счет в "Укргазбанке", где более 869,7 тыс. грн и 167 тыс евро. На счетах его жены в "Приватбанке" задекларированные 3498 грн.

Глава НБУ владеет автомобилем Peugeout Partner 2016 выпуска, которым пользуется жена. Супруги Шевченко также пользуются на правах ответственного хранения автомобилями Mercedes-Benz G 500 2012 года выпуска, принадлежащего Дмитрию Кучеру, и Land Rover Range Rover 2013 выпуска, владельцем которого является Екатерина Шевченко. В общей собственности Кирилла и Юлии Шевченко два машиноместа в Киеве площадью 12,6 и 13 кв. м.

Среди ценного движимого имущества банкир с женой задекларировали телевизор марки Loewe. Шевченко также указал, что имеет финансовые обязательства, потому что стал поручителем жены в кредите на квартиру в "Кристалбанке" на сумму 900 тыс. грн.

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