Сегодня закрывается сессия Верховной Рады - повестка дня парламента на 17 июля

Сегодня, 17 июля, III сессия Верховной Рады XIX созыва завершает свою работу.
Рабочий день в парламенте сегодня начнется с традиционного часа вопросов к правительству.
Далее нардепы рассмотрят совершенствование порядка изменения обвинения в суде и ряд других документов.
В частности, на повестке дня законопроект о помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия и относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.
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