Политика Сегодня закрывается сессия Верховной Рады - повестка дня парламента на 17 июля

2020-07-17 09:12 276
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Сегодня, 17 июля, III сессия Верховной Рады XIX созыва завершает свою работу.

Рабочий день в парламенте сегодня начнется с традиционного часа вопросов к правительству.

Далее нардепы рассмотрят совершенствование порядка изменения обвинения в суде и ряд других документов.

В частности, на повестке дня законопроект о помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия и относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

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Политика

Сегодня закрывается сессия Верховной Рады - повестка дня парламента на 17 июля 2020-07-17 09:12 276
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Миллионные состояния, не собственная земля, жилье и авто: что задекларировал новый глава НБУ 2020-07-16 21:00 828
фото Верховная Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета 2020-07-16 14:15 495

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