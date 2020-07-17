В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах
2020-07-17 13:45 291
За минувшие сутки в Украине выявили 809 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным МОЗ, в стране третий день подряд фиксируется свыше 800 заражений коронавирусом. За последние 24 часа больше всего новых случаев выявили во Львовской области (132), Ровенской области (88) и Киеве (76).
Общее число зараженных в Украине достигло 57 264. При этом за сутки выздоровели 838 человек – всего 29 769 с начала пандемии.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 2253 (32)
- Волынская область - 3188 (41)
- Днепропетровская область - 1174 (11)
- Донецкая область - 781 (+5)*
- Житомирская область - 1580 (11)
- Закарпатская область - 4229 (+63)
- Запорожская область - 658 (+16)
- Ивано-Франковская область - 3309 (+67)
- Кировоградская область - 677 (+2)
- Киев - 6689 (+76)
- Киевская область - 3184 (+40)
- Львовская область - 7754 (+132)
- Луганская область - 100 (+2)*
- Николаевская область - 504 (+6)
- Одесская область - 2435 (60)
- Полтавская область - 347 (+4)
- Ровенская область - 4940 (+88)
- Сумская область - 352 (+4)
- Тернопольская область - 2358 (+21)
- Харьковская область - 2909 (+64)
- Херсонская область - 207 (+1)
- Хмельницкая область - 942 (+12)
- Черновицкая область - 5262 (+30)
- Черкасская область - 800 (+17)
- Черниговская область - 632 (+4)
*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
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