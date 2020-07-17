Коронавирус В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах

2020-07-17 13:45 291

За минувшие сутки в Украине выявили 809 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным МОЗ, в стране третий день подряд фиксируется свыше 800 заражений коронавирусом. За последние 24 часа больше всего новых случаев выявили во Львовской области (132), Ровенской области (88) и Киеве (76).

Общее число зараженных в Украине достигло 57 264. При этом за сутки выздоровели 838 человек – всего 29 769 с начала пандемии.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 2253 (32)

Волынская область - 3188 (41)

Днепропетровская область - 1174 (11)

Донецкая область - 781 (+5)*

Житомирская область - 1580 (11)

Закарпатская область - 4229 (+63)

Запорожская область - 658 (+16)

Ивано-Франковская область - 3309 (+67)

Кировоградская область - 677 (+2)

Киев - 6689 (+76)

Киевская область - 3184 (+40)

Львовская область - 7754 (+132)

Луганская область - 100 (+2)*

Николаевская область - 504 (+6)

Одесская область - 2435 (60)

Полтавская область - 347 (+4)

Ровенская область - 4940 (+88)

Сумская область - 352 (+4)

Тернопольская область - 2358 (+21)

Харьковская область - 2909 (+64)

Херсонская область - 207 (+1)

Хмельницкая область - 942 (+12)

Черновицкая область - 5262 (+30)

Черкасская область - 800 (+17)

Черниговская область - 632 (+4)

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

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