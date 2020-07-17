Коронавирус В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах

2020-07-17 13:45 291
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За минувшие сутки в Украине выявили 809 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным МОЗ, в стране третий день подряд фиксируется свыше 800 заражений коронавирусом. За последние 24 часа больше всего новых случаев выявили во Львовской области (132), Ровенской области (88) и Киеве (76).

Общее число зараженных в Украине достигло 57 264. При этом за сутки выздоровели 838 человек – всего 29 769 с начала пандемии.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 2253 (32)
  • Волынская область - 3188 (41)
  • Днепропетровская область - 1174 (11)
  • Донецкая область - 781 (+5)*
  • Житомирская область - 1580 (11)
  • Закарпатская область - 4229 (+63)
  • Запорожская область - 658 (+16)
  • Ивано-Франковская область - 3309 (+67)
  • Кировоградская область - 677 (+2)
  • Киев - 6689 (+76)
  • Киевская область - 3184 (+40)
  • Львовская область - 7754 (+132)
  • Луганская область - 100 (+2)*
  • Николаевская область - 504 (+6)
  • Одесская область - 2435 (60)
  • Полтавская область - 347 (+4)
  • Ровенская область - 4940 (+88)
  • Сумская область - 352 (+4)
  • Тернопольская область - 2358 (+21)
  • Харьковская область - 2909 (+64)
  • Херсонская область - 207 (+1)
  • Хмельницкая область - 942 (+12)
  • Черновицкая область - 5262 (+30)
  • Черкасская область - 800 (+17)
  • Черниговская область - 632 (+4)

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей  отсутствуют.

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