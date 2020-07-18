COVID-19: в Украине снова более 800 заболевших

Общее число зараженных в Украине превысило 58 тысяч. Количество жертв пандемии теперь составляет 1 477.
За минувшие сутки в Украине выявили 847 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 17 июля.
В стране четвертый день подряд фиксируется свыше 800 заражений коронавирусом. Так, в пятницу сообщалось о 809 новых инфицированных, в четверг – о 848, а в среду – о 836.
За последние сутки больше всего новых случаев выявили во Львовской области (137), Киеве (108) и Ивано-Франковской области (76).
Общее число зараженных в Украине достигло 58 111. При этом за сутки выздоровели 756 человек – всего 30 525 с начала пандемии.
Также за последние 22 часа скончался 21 пациент с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 477.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
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