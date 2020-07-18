Коронавирус COVID-19: в Украине снова более 800 заболевших

2020-07-18 11:00 423
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Общее число зараженных в Украине превысило 58 тысяч. Количество жертв пандемии теперь составляет 1 477.

За минувшие сутки в Украине выявили 847 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 17 июля.

В стране четвертый день подряд фиксируется свыше 800 заражений коронавирусом. Так, в пятницу сообщалось о 809 новых инфицированных, в четверг – о 848, а в среду – о 836.

За последние сутки больше всего новых случаев выявили во Львовской области (137), Киеве (108) и Ивано-Франковской области (76).

Общее число зараженных в Украине достигло 58 111. При этом за сутки выздоровели 756 человек – всего 30 525 с начала пандемии.

Также за последние 22 часа скончался 21 пациент с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 477.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2271 (+18)
  • Волынская область - 3219 (31)
  • Днепропетровская область - 1183 (+9)
  • Донецкая область - 791 (10)
  • Житомирская область - 1584 (+4)
  • Закарпатская область - 4318 (+89)
  • Запорожская область - 665 (7)
  • Ивано-Франковская область - 3385 (+76)
  • Кировоградская область - 677 (0)
  • Киев - 6797 (+108)
  • Киевская область - 3229 (45)
  • Львовская область - 7891 (+137)
  • Луганская область - 105 (+5)
  • Николаевская область - 510 (+6)
  • Одесская область - 2492 (+57)
  • Полтавская область - 348 (+1)
  • Ровенская область - 5015 (+75)
  • Сумская область - 355 (+3)
  • Тернопольская область - 2394 (+36)
  • Харьковская область - 2971 (+62)
  • Херсонская область - 209 (+2)
  • Хмельницкая область - 963 (+21)
  • Черновицкая область - 5289 (27)
  • Черкасская область - 818 (+18)
  • Черниговская область - 632 (0).

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