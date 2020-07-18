Коронавирус Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от COVID-19

2020-07-18 12:30 432

Ею в первую очередь привьют людей, входящих в группу риска.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса в Украине.

Об этом он сообщил в интервью РБУ-Украина.

По словам Степанова, когда будет разработана вакцина от коронавирусной инфекции, ею в первую очередь привьют людей, входящих в группу риска, в частности медработников.

При этом он объяснил, что медики рискуют собственными жизнями, чтобы спасти наши.

Министр здравоохранения также отметил, что Европа на лето следующего года уже законтрактовала 400 млн доз вакцины у компании АstraZeneca. «Был создан альянс из четырех стран – Италия, Германия, Франция и Нидерланды, – которые сделали предзаказ на эту вакцину. Мы тщательно отслеживаем все, что касается клинических испытаний вакцин».

Степанов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина также была одной из первых стран.

«Помимо этого, на прошлой неделе я обратился с просьбой к четырем своим коллегам – министрам здравоохранения этих четырех стран, чтобы Украина также получила приоритетное право на получение этой вакцины», – добавил он.

Вдобавок к этому глава Минздрава объяснил, что после изобретения препарата выстроится целая очередь, чтобы получить квоту на возможность его купить. «Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых. Мы со стороны Министерства здравоохранения будем достаточно активно проводить работу, чтобы получить вакцину».

Следует отметить, что ранее Степанов сообщил, что Минздрав готовит проект постановление, которым карантин в Украине продлят еще минимум на месяц. «У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать».

Напомним, главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс прогнозирует, что COVID-19 будет возникать волнами на протяжении нескольких лет.

Согласно оценкам ученого, в Великобритании существует «очень высокая вероятность» роста количества случаев коронавирусной инфекции уже этой зимой.

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