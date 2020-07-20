Политика фото Сбил кепку полицейского флагом Украины - активисту грозит большой тюремный срок

2020-07-20 10:42 72

В РФ против мужчины возбудили уголовное дело за то, что онслучайно сбил кепку с полицейского флагом Украины по время задержания.

Напомним, ранее в городе Гатчине состоялась акция против уголовного преследования крымских татар. Активист Владимир Шипицын пришел с плакатом "Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир" и флагом Украины.

Полицейские задержали шестерых участников акции, в частности Шипицина. Один из силовиков подошел к активисту и дернул того за руку, от чего мужчина упал и нечаянно сбил флагом кепку полицейского.

В итоге Следственный комитет возбудил в отношении мужчины дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ (Применение насилия к представителю власти). Данная статья предусматривает большой тюремный срок. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, его допросили.

"Его обвиняют в том, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", — рассказал адвокат Шипицина Антон Юпанов.

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