Мир За нападение на полицейского, врача или спасателя введут пожизненное заключение

2021-11-26 20:30

Правительство Великобритании предложило законодательные изменения, которые предусматривают автоматическое пожизненное заключение для тех, кто убил полицейского, врача, медсестру или спасателя во время исполнения служебных обязанностей.

Такая инициатива появилась после того, как полицейский Эндрю Харпер был убит во время исполнения служебных обязанностей в 2019 году, а троих преступников приговорили к срокам заключения от 13 до 19 лет.

Вдова Харпера начала кампанию за принятие закона, которым будет полагаться пожизненное лишение свободы для преступников, чьи действия привели к смерти полицейского, пожарного, медсестры, врача или фельдшера.

Теперь с такой инициативой выступило правительство Великобритании, которое настаивает, что изменения в закон должны быть внесены как можно быстрее. Министры полны решимости убедиться, что наказания соответствуют тяжести преступления, и настроены как можно быстрее ввести закон.

Эта инициатива предусматривает обязательное пожизненное заключение для всех, кто совершил убийство находящегося на службе работника службы чрезвычайных ситуаций, включая полицию, тюремных офицеров, пожарных и санитаров, если нет действительно исключительных обстоятельств. Суды должны назначать пожизненное заключение за убийство.