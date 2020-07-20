Коронавирус Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться не ранее лета 2021 года, - ВОЗ

2020-07-21 08:11 267
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Полномасштабная вакцинация от китайского коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года. Об этом заявила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан, передает DW.

Представительница организации напомнила, что "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Кроме того, по ее словам, тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

Ранее в ВОЗ рассказали, что первым получит вакцину от COVID-19 получат медицинские работники и люди из группы риска. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Вирусолог сказал, ждать ли второй волны COVID-19 осенью

2020-07-20 16:30 633

В Минобороны объяснили, с какого возраста будут забирать в армию

2020-07-18 15:00 2328

Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от COVID-19

2020-07-18 12:30 2598

COVID-19: в Украине снова более 800 заболевших

2020-07-18 11:00 2151

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Индия в десятый раз за месяц побила антирекорд по числу зараженных covid-19

2020-07-21 10:12 162

Во Франции ввели жесткий масочный режим и штрафы для нарушителей

2020-07-21 09:14 210

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться не ранее лета 2021 года, - ВОЗ

2020-07-21 08:11 267

Назван главный признак осложнений от коронавируса

2020-07-20 22:00 804
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Индия в десятый раз за месяц побила антирекорд по числу зараженных covid-19 2020-07-21 10:12 162
Во Франции ввели жесткий масочный режим и штрафы для нарушителей 2020-07-21 09:14 210
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться не ранее лета 2021 года, - ВОЗ 2020-07-21 08:11 267
Назван главный признак осложнений от коронавируса 2020-07-20 22:00 804

Лента

11:15 В Киеве взорвали банкомат и выпотрошили из него все деньги
фото 10:38 В центре Луцка неизвестный со взрывчаткой захватил автобус и удерживает заложников
10:12 Индия в десятый раз за месяц побила антирекорд по числу зараженных covid-19
09:40 Чиновников из Офиса президента хотят освободить от декларирования доходов
09:14 Во Франции ввели жесткий масочный режим и штрафы для нарушителей
08:39 Численность населения Украины с начала 2020 сильно сократилась - что происходит
08:11 Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться не ранее лета 2021 года, - ВОЗ
22:00 Назван главный признак осложнений от коронавируса
21:30 Выросли в несколько раз: что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине
21:00 Курс валют на 21 июля: НБУ резко опустил гривну