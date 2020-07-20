Коронавирус Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться не ранее лета 2021 года, - ВОЗ

2020-07-21 08:11 267

Полномасштабная вакцинация от китайского коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года. Об этом заявила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан, передает DW.

Представительница организации напомнила, что "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Кроме того, по ее словам, тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

Ранее в ВОЗ рассказали, что первым получит вакцину от COVID-19 получат медицинские работники и люди из группы риска.

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