Коронавирус Во Франции ввели жесткий масочный режим и штрафы для нарушителей

2020-07-21 09:14 213

Во Франции ввели обязательный масочный режим. Как сообщает BFM, с сегодняшнего дня маски обязательны во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, торговых центрах, администрациях, банках и на крытых рынках. При этом за нарушение предусмотрен штраф в 135 евро.

Прежде маски были обязательны только в общественном транспорте, а на магазины распространялась только рекомендация.

Решение об ужесточении масочного режима было принято на фоне небольшого роста числа зараженных коронавирусом.

Франция остается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран: жертвами инфекции стали более 30 тысяч человек.

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