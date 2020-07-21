Коронавирус Covid-19 в Украине: коронавирусом инфицированы уже более 60 тысяч граждан

2020-07-21 14:14 183

В Украине за последние сутки выявили 673 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 60 166 человек, 32 199 - выздоровели, 1518 - умерли.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что карантин в разных странах не способен полностью остановить распространение коронавируса.

Он подчеркнул, что одним из ключевых инструментов в борьбе с передачей коронавируса является отслеживание контактов инфицированных и последующая изоляция больных.

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