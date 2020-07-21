Спорт Усик в пролете: назван боксер, который сразится с победителем боя Фьюри – Уайлдер

2020-07-21 21:30 231

Промоутер Эдди Хирн назвал соперника для победителя третьего боя Фьюри-Уайлдер

Об этом промоутер рассказал в интервью сайту Boxing Scene.

«Я организую поединок Уайта и Фьюри, это будет большой бой. Мы ничего не слышали от Уайлдера. Он не был голословен по поводу третьего боя против Фьюри, но мы понимаем его позицию. Фьюри должен подраться с Уайлдером. Удачи ему. Это сложный вызов для любого боксера. Организуют ли они третий бой Уайлдера и Фьюри и организуют ли они его в ноябре или декабре? Крайний срок для боя Уайта за пояс WBC - это конец февраля, и мы надеемся, что он таковым и останется, - рассказал глава промоутерской компании Эдди Хирн.

Ранее мы писали, что британец Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) уверен, что сможет победить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО)

Цитирует Уайта портал TalkSport.

«Дело даже не спарринге. Я уверен, что могу побить Фьюри. И это никак не связано с нашим спаррингом. Спарринг – это спарринг. Я верю, что способен победить Фьюри. Я знаю, что могу это сделать, если наберу форму и буду здоровым. Я не фокусируюсь на историях о спарринге.

Я просто в глубине души знаю, что могу побить Фьюри. У меня есть все необходимое для этого. Как я и говорил ранее, Деонтея Уайлдера первым нокаутировал тот, кто оказывал на него давление».

Ранее мы писали, что британский боксер Тайсон Фьюри уверен, что Деонтей Уайлдер легко справится с Энтони Джошуа

Фьюри уверен, что встреча завершится очень быстро.

"Уайлдер победит Джошуа. Гарантирую вам это на 100 000%. Деонтей побьёт Джошуа, Диллиана Уайта, Джарелла Миллера. Одно движение – и они упадут. Деонтей сделает с ними то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, – отправит их в нокаут в первом же раунде", – цитирует Фьюри BoxingScene.

Тайсон считает, что у Уайта, Джошуа и Миллера нет такого мастерства, как у него.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире