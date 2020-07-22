Коронавирус За сутки в Украине выявлено более 800 новых случаев инфицирования covid-19

2020-07-22 12:16 204
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За минувшие сутки в Украине выявили 829 новых случаев инфицирования коронавирусом. 

По данным СНБО, всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 60 995 человек, 33 172 - выздоровели, 1534 - умерли.

Ранее в Бердянске Запорожской области местная власть приняла решение об усилении карантинных мероприятий из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом.

По решению региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в городе усилили:

мероприятия по проведению дезинфекции в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей;

меры инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения города;

проведение планового скрининга на Сovid-19 медицинских работников учреждений здравоохранения города и оздоровительных учреждений, с лечением или работой в которых связаны зарегистрированные случаи заболевания;

обследование всех пациентов и медицинских работников санатория "Арктика" методом ПЦР; медицинских работников оздоровительных учреждений (за исключением санатория "Арктика") обследование на коронавирус КНП СМР "Бердянское ТМО" методом ИФА;

в случае необходимости принятие мер относительно прекращения приема отдыхающих в санаторий "Арктика" на 14 суток с момента изоляции последнего больного для проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий.

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Коронавирус

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Коронавирус проник в 213 стран мира, заражены более 15 миллионов человек 2020-07-22 10:39 246
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Еще два министра признали, что инфицированы коронавирусом 2020-07-21 14:43 1011

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