Спорт Успешный наставник Сергей Ребров отказался тренировать киевское Динамо

2020-07-23 09:40 210
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В киевском "Динамо" еще не в курсе, кто будет готовить команду к новому сезону.

По данным ресурса "Динамо" Киев от Шурика", нынешний тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров не захотел возвращаться в Киев. В 30-м туре нынешняя команда известного украинского тренера и бывшего динамовца обыграла в гостях "Гонвед" и досрочно оформила титул за три тура до конца чемпионата.

Среди кандидатов на тренерское кресло "Динамо" нет Виктора Скрипника, которого многие СМИ сватали в Киев. Зато там есть Юрий Максимов, который вывел "Ворсклу" в финал Кубка Украины.

Также "Динамо" рассматривает приглашение иностранного специалиста. На время начальной стадии переговоров его имя держится в секрете, но, по информации источника, оно отлично известно украинским болельщикам.

Напомним, ранее "Динамо" покинули Алексей Михайличенко и весь его тренерский штаб.

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