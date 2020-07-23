Коронавирус Минздрав сообщил о доступности массового тестирования украинцев

2020-07-24 17:29 531

ИФА-тестирование на коронавирусную инфекцию проводят в 282 лабораториях на территории Украины, что позволяет говорить о доступности массового тестирования для украинцев. Об этом заявил в интервью Украинскому радио главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что бесплатное тестирование на COVID-19 доступно отдельным группам граждан.

"И эти группы мы покроем бесплатным тестированием за счет государства. Сейчас мы делаем около 14 тысяч тестов в день, но с тем количеством оборудования, которое приходит в лабораторию, в сентябре возможности возрастут вдвое. Главное сейчас подтянуть и людей. Мы привлекаем лаборантов из остальных центральных органов исполнительной власти", - сказал Ляшко.

По данным Ляшко, правительство не сделало централизованную закупку тестов, а выделило средства и равномерно распределило их в лаборатории.

"Каждая из них закупает тесты самостоятельно, в зависимости от того, какими удобнее работать именно с тем оборудованием, которое находится на территории лаборатории. После распределения у нас осталось около 110 млн гривен для дополнительной закупки тест-систем. Мы их будем распределять, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах", - добавил Ляшко.

Также, главный санитарный врач проинформировал, что в Украине завершают работу над разработкой вакцины от коронавируса.

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