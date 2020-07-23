Политика Генсек ООН провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана

2020-07-24 13:44 261

Генсек ООН Антониу Гуттереш провел телефонные переговоры с главами Армении и Азербайджана, во время которых призвал лидеров двух стран к мирному урегулированию пограничных споров. Об этом рассказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дуярич, передает Синьхуа.

"Генеральный секретарь провел отдельные телефонные разговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Во время обоих разговоров генеральный секретарь выразил обеспокоенность относительно насилия вдоль армяно-азербайджанской международной границы, а также о напряженности в регионе", - сказал Дуярич.

Он отметил, что Гуттереш снова призвал к немедленной и полной деэскалации, воздержанию от провокационной риторики и возобновлению переговоров.

Накануне Армения заявила об атаке Азербайджана. В Баку это категорически отрицают и заявляют о перестрелке между армянскими военными.

Напомним, обострение армяно-азербайджанского конфликта началось 12 июля, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке общей границы, который расположен севернее спорного региона Нагорный Карабах.

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