Спорт Ливерпуль разгромил Челси и досрочно стал чемпионом Англии

2020-07-23 13:11 318
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Ливерпуль добыл яркую победу над Челси в матче с восемью голами в рамках 37-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет красивым голом Наби Кейта, а потом Трент Александер-Арнольд и Джорджиньо Вейналдум довели счет до разгромного. Перед самым перерывом Оливье Жиру забил гол и подарил Челси надежду. 

В начале второго тайма Роберто Фирмино вновь довел счет до крупного, но Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич свели разницу мячей до минимума. И все же, последнее слово в этом матче было за Ливерпулем - Алекс Окслейд-Чемберлден установил окончательный счет 5:3.

Ливерпуль, досрочно оформивший чемпионство, лидирует в турнирной таблице АПЛ с 96 очками, а вот Челси опустился на четвертую строчку, пропустив вперед Манчестер Юнайтед.

В последнем туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграет с Вулверхэмптоном и в случае осечки может лишиться места в Лиге чемпионов.

Статистика матча Ливерпуль — Челси 5:3

Голы: Кейта, 23, Александер-Арнольд, 38, Вейналдум, 43, Фирмино, 54, Окслейд-Чемберлен, 85 — Жиру, 45+3, Абрахам, 61, Пулишич, 73

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта (Джонс, 65), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 65) — Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Фирмино (Минамино, 87), Мане (Ориги, 88).

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо (Эмерсон, 88) — Виллиан (Пулишич, 59), Маунт (Хадсон-Одои, 59) — Жиру (Абрахам, 59).

Предупреждение: Гомес.

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